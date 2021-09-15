«Уперлись в работодателя». Глава профсоюза мигрантов объяснил, откуда в России «нелегалы»

«Большой вопрос, почему мигранты нелегальные. Людям кажется, что нелегалы незаконно пересекают границу, где-то нелегально работают. Но мигранты приезжают в РФ, потому что виза не нужна. Сейчас границы закрыты, но до пандемии любой человек мог взять билет, подчеркнуть слово работа, приехать сюда, оформить патент. Но до этого он должен зарегистрироваться, встать на миграционный учет. Российский Федеральный закон 109 "О миграционном учете" написан из рук вон плохо. Он перекладывает проблему учета на принимающую сторону. У нас это владельцы московских квартир, которые сдают мигрантам жилье, но не хотят выполнять обязанности принимающей стороны, не хотят их регистрировать. Регистрация оказывается ненадлежащим образом оформлена, им не выдают патент, но при этом они продолжают работать на стройке. Рядом работает человек с патентом, но с ним начальник стройки не заключил договор, по российскому законодательству это тоже нелегально. Общее количество мигрантов, 4-6 миллионов, включает и нелегальных. При этом полтора миллиона работают по патентам, они прошли до конца свой путь легализации, но уперлись в работодателя. Только 800 тысяч заключили свой договор. С точки зрения мигранта они легальны, с точки зрения законодательства – нет», - объяснил глава профсоюза.

По словам Каримова, около четверти мигрантов в России работают нелегально, однако это не их вина.



«Кроме них, есть граждане, которые приехали из стран, входящих в Евразийский экономический союз, им не нужны патенты. Это граждане Белоруссии, Армении, Киргизстана и Казахстана. Если работодатель с ними заключил договор, то они легальны, если не заключил – то нет, но не по своей вине. Никто не едет в РФ с намерением быть нелегальными. Люди стараются соблюдать все законы, но не всё в их силах. Остаются миллион-полтора тех, у кого кончился патент. Грубо говоря, где-то четверть работают нелегально. Точно посчитать невозможно, у нас нет такого инструмента. Всё, что у нас есть – статистика пересечения границ, но один и тот же человек может несколько раз ее пересечь», - пояснил Каримов.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), депутат района Отрадное Андрей Бабушкин в свою очередь призвал усилить работу землячеств, чтобы уменьшить проблемы с мигрантами.

