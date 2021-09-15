Депутат Бессараб призвала заменить мигрантов на стройках россиянами
Для этого нужно возрождать систему профтехучилищ, чтобы желающие могли получить профессию и возможность работать по ней, уверена она.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в пресс-центре НСН предложила россиянам, которые не пойдут вузы, получить профессию и занять место мигрантов.
«У нас многие ранее непривлекательные отрасли выходят на лидирующие позиции по оплате труда. Отрасль ЖКХ отстает, но уже подтягивается. А в строительстве средняя заработная плата варьируется от 45 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона. 80 тысяч – это Московская область, Санкт-Петербург – около 90 тысяч рублей. Эти места занимают сегодня, по инерции, я бы сказала, приезжающие из других государств. Наверное, это неправильно. Мы разрушили систему профтехучилищ почти до основания. Нам пора дать возможность нашим ребятам отучиться и предоставить им возможность работать в этих отраслях. Работодатели очень лукавят, когда говорят, что наши не хотят работать. Наши хотят, но часто не имеют такой возможности», - подчеркнула Бессараб.
Бессараб также рассказала, что в ряде регионов зарплата мигрантов законодательно уравнена с зарплатой местных жителей.
«Норма такова, что для привлечения иностранной рабочей силы нужно предложить иностранцам зарплату не ниже средней в отрасли по региону. Это снижает желание работодателей привлечь иностранную рабочую силу. Граждане Российской Федерации должны иметь преимущественное право, это ограничивает ввоз иностранной силы, как и квотирование», - отметила депутат.
В последнее время участились случаи массовых драк с участием мигрантов. В связи с этим экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН предложил ужесточить миграционную политику.
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