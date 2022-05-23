24.05.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Обезьянья оспа: будет ли новая пандемия?»

ВОЗ зафиксировала случаи оспы в США, Канаде, Австралии, Испании и ряде других стран. Первые случаи заражения, о которых сообщалось 7 мая, были зафиксированы у двух жителей Великобритании после их поездки в Нигерию. Затем инфекцию начали выявлять у людей в Европе или у туристов с других континентов, которые вернулись из заграничных поездок, в том числе из Европы. При этом специалисты сомневаются, что новые случаи как-то связаны с первыми двумя. В настоящее время остается неизвестным, как и при каких обстоятельствах происходит заражение обезьяньей оспой. Большинство заразившихся — молодые мужчины в возрасте от 21 до 40 лет.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что известно об обезьяньей оспе?

Есть ли случаи заражения в России?

Как обнаружить признаки заболевания обезьяньей оспой?

Каким образом происходит распространение?

Кого в первую очередь поражает обезьянья оспа?

Как защитить себя от нового вируса?

Участники пресс-конференции:

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн;

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

Доктор медицинских наук заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист Елена Малинникова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



