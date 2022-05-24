Инфекционист рассказала, кто находится в группе риска из-за оспы обезьян

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН рассказала, каким категориям граждан нужно насторожиться из-за распространения оспы обезьян.

«Молодые люди, родившиеся после вакцинации, в период после 1979 года, должны быть осторожны. Если они побывали в эндемичном по этому заболеванию регионе – в основном на африканском континенте, но сегодня и в Европе… Если такой человек вдруг заболел, если у него поднялась высокая температура, появились боли в мышцах и суставах, воспалились лимфоузлы – никакого самолечения быть не должно, нужно обратиться к врачу», - отметила она.

По ее словам, данная инфекция передается не только воздушно-капельным путем, но и при тесном контакте, контакте биологических жидкостей, включая половой.

На данный момент объявлять массовую вакцинацию против оспы обезьян нет смысла, заявил ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.

