Инфекционист рассказала, кто находится в группе риска из-за оспы обезьян
Елена Малинникова отметила, что данная инфекция передается не только воздушно-капельным путем.
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН рассказала, каким категориям граждан нужно насторожиться из-за распространения оспы обезьян.
«Молодые люди, родившиеся после вакцинации, в период после 1979 года, должны быть осторожны. Если они побывали в эндемичном по этому заболеванию регионе – в основном на африканском континенте, но сегодня и в Европе… Если такой человек вдруг заболел, если у него поднялась высокая температура, появились боли в мышцах и суставах, воспалились лимфоузлы – никакого самолечения быть не должно, нужно обратиться к врачу», - отметила она.
По ее словам, данная инфекция передается не только воздушно-капельным путем, но и при тесном контакте, контакте биологических жидкостей, включая половой.
На данный момент объявлять массовую вакцинацию против оспы обезьян нет смысла, заявил ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.
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