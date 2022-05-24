«Пандемия грядет»: Врачи предупредили об особой опасности гриппа

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил о необходимости вакцинации против гриппа, отметив, что эту болезнь нельзя недооценивать в этом году.

«Не первый день говорим, что ожидаемый грипп может быть тяжелее предыдущих. И это неспроста. И когда осенью начнется вакцинация от гриппа, я побегу ее делать. В этом году будьте готовы! Не надо смотреть на грипп: мол, мы пережили ковид, переживем обезьянью оспу и с гриппом как-нибудь справимся… В этом году к гриппу надо быть очень внимательным», - подчеркнул он.

С ним согласилась доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова. Она напомнила, что серьезная эпидемия гриппа случалась, например, в годы Первой мировой войны.

«Всемирная организация здравоохранения нам говорит о том, что пандемия гриппа грядет, никто не сомневается, что она будет», - отметила она.

«Попозже бы, потому что пандемия гриппа может оказаться очень страшной. Хотел бы сказать, что действительно, если ждать сейчас какой-то серьезной пандемии, то вирус гриппа – самый главный кандидат. Этот вирус способен вызывать смертоносные инфекции. Если посмотреть, что он творит с птицами, то там смертность до 100%. А наш, человеческий грипп происходит от вируса птиц», - добавил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

