«Пандемия грядет»: Врачи предупредили об особой опасности гриппа
Профессор Андрей Продеус заявил, что в этом году грипп ожидается тяжелым, поэтому вакцинироваться необходимо всем.
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил о необходимости вакцинации против гриппа, отметив, что эту болезнь нельзя недооценивать в этом году.
«Не первый день говорим, что ожидаемый грипп может быть тяжелее предыдущих. И это неспроста. И когда осенью начнется вакцинация от гриппа, я побегу ее делать. В этом году будьте готовы! Не надо смотреть на грипп: мол, мы пережили ковид, переживем обезьянью оспу и с гриппом как-нибудь справимся… В этом году к гриппу надо быть очень внимательным», - подчеркнул он.
С ним согласилась доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова. Она напомнила, что серьезная эпидемия гриппа случалась, например, в годы Первой мировой войны.
«Всемирная организация здравоохранения нам говорит о том, что пандемия гриппа грядет, никто не сомневается, что она будет», - отметила она.
«Попозже бы, потому что пандемия гриппа может оказаться очень страшной. Хотел бы сказать, что действительно, если ждать сейчас какой-то серьезной пандемии, то вирус гриппа – самый главный кандидат. Этот вирус способен вызывать смертоносные инфекции. Если посмотреть, что он творит с птицами, то там смертность до 100%. А наш, человеческий грипп происходит от вируса птиц», - добавил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
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