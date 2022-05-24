Вирусолог Альтштейн оценил вероятность пандемии обезьяньей оспы

Шанс, что оспа обезьян перейдет в ранг пандемии, очень мал, массовое применение вакцин не ожидается, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.

«Вирус интересный – когда он впервые переходит на человека, то он опасен, смертность до 10%. А когда он переходит от человека к человеку, его патогенность, заразность снижается. То есть он не должен вызывать эпидемию Не исключено, что у этого вируса есть какие-то изменения, которые делают его более контагиозным. Наверное, это так. Более 100 человек заболевших им вне Африки – такого не было. Но исследования показывают, что это более мягкий, западноафриканский вирус, хотя не исключено, что с повышенной заразность. Ожидать, что он перейдет в пандемию - шанс очень маленький. Поэтому и применять вакцину так широко вряд ли будут», - отметил он.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН рассказала, что в России есть три вакцины против оспы, которые могут быть использованы при необходимости.

