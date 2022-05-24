Инфекционист рассказала о российских вакцинах против обезьяньей оспы
Елена Малинникова отметила, что может возникнуть необходимость прививать медицинских сотрудников.
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил, что не видит особой опасности в «новом» заболевании обезьяньей оспы, распространяющейся по миру.
«Исходя из того, что мы знаем, люди в основном болели в Африке. Мировая литература говорит, что летальность была порядка 11%. Сказать, что болезнь исключительно страшна, мы не можем. Можем сказать только, если оценивать риски, что люди, которые родились до 1979 года, защищены, потому что прививались от оспы. Я не сторонник того, чтобы раздувать пламя», - отметил он.
В свою очередь, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН подчеркнула, что в России есть три вакцины, которые могут быть использованы при необходимости.
«Если будет необходимость, мы сможем применить вакцины, у нас их три штуки. Четвертая находится на этапе клинических испытаний. Эти вакцины, конечно не очень простые, они в себе содержат живой вирус. Поэтому этому особое внимание будет нужно уделять, но при необходимости создать нужное количество вакцин можно будет в короткое время», - рассказала Малинникова.
По ее словам, в будущем может возникнуть необходимость прививать медицинских работников.
Накануне в США были зарегистрированы пять случаев заражения поксвирусами, к которым относится оспа обезьян. Уже в 12 странах мира подтвердились случаи заражения. В частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.
По данным ВОЗ, коэффициент летальности в результате заражения оспой обезьян составляет от 1 до 10%. Профильных препаратов от заболевания нет, профилактической вакциной может являться прививка от натуральной оспы.
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