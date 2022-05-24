Профессор Продеус рассказал о «специфическом» препарате против оспы

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН рассказал о готовности системы здравоохранения к борьбе с рядом заболеваний, в том числе с оспой.

«В мире существует лекарственный препарат, который противовирусный со специфическим действием, с достаточной долей эффективности, который не дает сделать так, чтобы вирус развился и вышел заново. Система готова, если эта зараза приходит», - рассказал профессор.

По его словам, противовирусное средство (тековиримат) может применяться и при обычной оспе, и при обезьяньей, также применяется для лечения ветрянки.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН рассказала, что в России есть три вакцины против оспы, которые могут быть использованы при необходимости.

