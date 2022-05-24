Профессор Продеус рассказал о «специфическом» препарате против оспы
Врач педиатр-иммунолог отметил, что мировая система здравоохранения будет готова к борьбе с распространением заболевания оспы обезьян.
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН рассказал о готовности системы здравоохранения к борьбе с рядом заболеваний, в том числе с оспой.
«В мире существует лекарственный препарат, который противовирусный со специфическим действием, с достаточной долей эффективности, который не дает сделать так, чтобы вирус развился и вышел заново. Система готова, если эта зараза приходит», - рассказал профессор.
По его словам, противовирусное средство (тековиримат) может применяться и при обычной оспе, и при обезьяньей, также применяется для лечения ветрянки.
Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН рассказала, что в России есть три вакцины против оспы, которые могут быть использованы при необходимости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- «Поток сознания европейских графоманов»: Медведев прокомментировал идеи по мирному урегулированию на Украине
- Песков: Предложенного на пост главы МЧС Куренкова президент хорошо знает
- В Кремле заявили о необходимости «подумать над формулировками» по референдуму в Южной Осетии
- ВОЗ и Красный Крест перестали поставлять в Донбасс ряд жизненно важных препаратов
- МТС запустила продажи уцененных и подержанных смартфонов
- Флаг России подняли на здании мэрии Светлодарска
- Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине
- СМИ: Танкеры с 62 млн баррелей российской нефти не могут найти покупателя
- ВС России уничтожили на Украине склад снарядов к американским гаубицам М-777
- СМИ: Греческие импортеры перешли на оплату российского газа рублями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru