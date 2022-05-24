Врачи назвали главные симптомы оспы обезьян

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.

«На ранних этапах, в первые дни сделать это довольно трудно, если нет массовой заболеваемости и больных мало. Но когда высыпания на коже начинаются, сразу становится ясно, что это оспа. Сейчас, когда люди будут приезжать из африканских стран, любое повышение температуры будет вызывать тревогу. А окончательный клинический диагноз можно поставить, когда появится сыпь», - рассказал профессор.

В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН отметила, что для данного заболевания кроме прочих типичных инфекционных симптомов характерно увеличение лимфоузлов.

«Как и любое инфекционное заболевание, обезьянья оспа характеризуется лихорадкой, сильнейшей головной болью, болью в мышцах. И очень важно, что для этого заболевания характерно увеличение лимфоузлов. Если человек чувствует их увеличение в подчелюстной, подмышечной, паховой области, есть смысл задуматься, даже если еще нет сыпи с пустулами», - добавила врач.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил о необходимости вакцинации против гриппа, отметив, что эту инфекцию нельзя недооценивать в этом году.

