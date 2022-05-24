Альтштейн исключил массовую вакцинацию против оспы обезьян

На данный момент объявлять массовую вакцинацию против оспы обезьян нет смысла, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.

«Мы пока не рассматриваем вирус обезьяньей оспы как эпидемический. Мы следим за ним, но, скорее всего, эпидемии он не даст. Поэтому раньше времени объявлять массовую вакцинации нет смысла, потому что вакцина против оспы – более серьезна, чем те, с которыми мы имели дело до сих пор», - объяснил он.

В свою очередь, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН отметил, что сейчас любой желающий не сможет вакцинироваться от оспы обезьян.

«Вакцину производят специальные учреждения, это серьезный технологический процесс. Пойти и купить ее просто потому, что хочется, к сожалению, нельзя», - добавил он.

