09.08.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый театральный сезон: что нельзя пропустить этой осенью?»

Сезон отпусков в самом разгаре и москвичи, которые не уехали за пределы столицы, ищут варианты того, как интересно провести время в городе. Летом большинство столичных театров уходят на каникулы, чтобы набраться сил перед новым театральным сезоном. Театральный сезон, по традиции, начинается осенью, но и летом большинство театров продолжают работу.



По итогам 2023 года театры и концертные залы Москвы посетили 7,2 млн человек. Сегодня эксперты отмечают в России театральный бум: спектаклей и зрителей становится больше, цена билетов растет. В январе 2024-го цены на билеты подняли театры Москвы и Санкт-Петербурга.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какая сегодня посещаемость театров по сравнению с предыдущим годом?

Выросли ли цены?

Какие премьеры будут представлены в этом сезоне?

Классика или новые идеи?

Какие актеры будут задействованы в новом сезоне?

Участники пресс-конференции:

Создатель и художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков;

Художественный руководитель театра Кошек, Народный артист России Юрий Куклачев;

Директор Московского драматического театра «Человек», почетный работник культуры города Москвы. Владимир Месхишвили;

Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев;

Главный режиссер театра им. М.А. Булгакова Сергей Алдонин;

Режиссер Театра МОСТ Георгий Долмазян

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



