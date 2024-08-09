09.08.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый театральный сезон: что нельзя пропустить этой осенью?»
Сезон отпусков в самом разгаре и москвичи, которые не уехали за пределы столицы, ищут варианты того, как интересно провести время в городе. Летом большинство столичных театров уходят на каникулы, чтобы набраться сил перед новым театральным сезоном. Театральный сезон, по традиции, начинается осенью, но и летом большинство театров продолжают работу.
По итогам 2023 года театры и концертные залы Москвы посетили 7,2 млн человек. Сегодня эксперты отмечают в России театральный бум: спектаклей и зрителей становится больше, цена билетов растет. В январе 2024-го цены на билеты подняли театры Москвы и Санкт-Петербурга.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какая сегодня посещаемость театров по сравнению с предыдущим годом?
- Выросли ли цены?
- Какие премьеры будут представлены в этом сезоне?
- Классика или новые идеи?
- Какие актеры будут задействованы в новом сезоне?
Участники пресс-конференции:
- Создатель и художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков;
- Художественный руководитель театра Кошек, Народный артист России Юрий Куклачев;
- Директор Московского драматического театра «Человек», почетный работник культуры города Москвы. Владимир Месхишвили;
- Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев;
- Главный режиссер театра им. М.А. Булгакова Сергей Алдонин;
- Режиссер Театра МОСТ Георгий Долмазян
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8