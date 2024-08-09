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Новый театральный сезон: что нельзя пропустить этой осенью?

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09.08.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый театральный сезон: что нельзя пропустить этой осенью?»

Сезон отпусков в самом разгаре и москвичи, которые не уехали за пределы столицы, ищут варианты того, как интересно провести время в городе. Летом большинство столичных театров уходят на каникулы, чтобы набраться сил перед новым театральным сезоном. Театральный сезон, по традиции, начинается осенью, но и летом большинство театров продолжают работу.

По итогам 2023 года театры и концертные залы Москвы посетили 7,2 млн человек. Сегодня эксперты отмечают в России театральный бум: спектаклей и зрителей становится больше, цена билетов растет. В январе 2024-го цены на билеты подняли театры Москвы и Санкт-Петербурга.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Какая сегодня посещаемость театров по сравнению с предыдущим годом?
  • Выросли ли цены?
  • Какие премьеры будут представлены в этом сезоне?
  • Классика или новые идеи?
  • Какие актеры будут задействованы в новом сезоне?

Участники пресс-конференции:

  • Создатель и художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков;
  • Художественный руководитель театра Кошек, Народный артист России Юрий Куклачев;
  • Директор Московского драматического театра «Человек», почетный работник культуры города Москвы. Владимир Месхишвили;
  • Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев;
  • Главный режиссер театра им. М.А. Булгакова Сергей Алдонин;
  • Режиссер Театра МОСТ Георгий Долмазян

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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