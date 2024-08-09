«Недоразумение!»: Долгачев обвинил Боякова в пиратстве из-за названия театра
Если бы существовал орган, который следил за этим, он никогда бы не допустил, чтобы в Москве было два театра с почти одинаковыми названиями, отметил в эфире НСН Вячеслав Долгачев.
Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев в пресс-центре НСН отметил, что название «Нового театра» Эдуарда Боякова можно считать пиратством.
«Господин Бояков ничего другого не придумал кроме того, как назвать свой театр «Новый». Когда к нему обратились с протестом, он сказал: «Вы же Новый драматический, а я просто Новый». Я бы сказал, что это пиратство. Если бы существовал какой-то орган, который следил за этим, никогда бы не допустили подобного в одном городе, в такой столице, как Москва. Это говорит о каком-то, наверное, недоразумении. Новый театр открывает свой 50-й сезон в этом году, несмотря на то, что мы самый отдаленный театр. У нас небольшой зал на 200 мест, но мы можем радоваться аншлагам в нашем театре», - сказал Долгачев.
Худрук отметил, что также не согласен с высказываниями Боякова об «актуальности искусства».
«Я немножко растерян от всего, что происходит… Начиная с замечательного выступления господина Боякова, который странным образом заявил, что наконец-то настало время актуализировать искусство, как будто это произошло только два года назад, по его словам… Мне кажется, что традиции и актуальность – это две составляющие театрального процесса, который никогда не прерывался и всегда традиция переходит в разговор о том, что сегодня. Значения не имеет, какой текст ты ставишь: написанный тысячелетие назад... Это может быть Софокл, Виктор Розов, но сегодня он также актуален … Для меня это странное заявление, особенно от человека с такой богатой фантазией. Но почему-то эта фантазия странным образом проявилась в открытии театра под названием «Новый театр»», - резюмировал он.
Ранее создатель и художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков в пресс-центре НСН отметил, что российские театры находятся в интересной точке, они реагируют на сдвиги в геополитике и не могут не меняться, передает «Радиоточка НСН».
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