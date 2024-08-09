Режиссер Театра МОСТ Долмазян заявил о низкой культуре поведения россиян в театрах
По-настоящему увлечены театром блогеры: они не уйдут даже с плохого спектакля, отметил в эфире НСН Георгий Долмазян.
Режиссер Театра МОСТ Георгий Долмазян в пресс-центре НСН заявил о низкой культуре поведения россиян в театрах. При этом он отметил, что в этом виноваты и сами театры.
«Театральный зритель очень сильно зависит от самого театра. Нет проблемы зрителя… Есть проблема в том, в какой ответственности мы с этим зрителем... В конце сезона я был в театре, который очень уважаю и люблю… На мой взгляд, это идеальный показатель… На самых дорогих местах, во втором ряду посередине две шикарные барышни. На десятой минуте они сфотографировали трех актеров и ушли. Зная лично актеров на сцене… Вот как быть в данной ситуации? Назвать их плохими зрителями? Театр изменился, он не такой, как в 83-м году», - сказал Долмазян.
При этом режиссер отметил, что блогеры увлечены театром и не уйдут даже с плохого спектакля.
«Блогеры сидят, им интересно, потому что они на работе. Блогеры очень увлечены театром. Они точно не уйдут, даже с плохого спектакля, потому что им нужен этот материал», - добавил он.
Ранее Минкультуры РФ сообщило, что численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т. д.) в 2023 году впервые превысила допандемийный уровень. За указанный период количество посетителей составило 35,9 млн человек, что на 6% больше, чем в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
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