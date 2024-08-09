«Абсурдная ситуация»: Театры пожаловались на недостаточную поддержку государства

Худрук отметил, что условия для театров в Москве могли бы быть лучше.

«Одна постановка в театре, который находится далеко и имеет 200 мест – это нереально для выживания. Поэтому нам приходится выкручиваться, создавать спектакли неизвестно из чего, из подножного материала… И мы выпускаем три-четыре спектакля в сезон, за счет этого и выживаем. Тем не менее, грех жаловаться, хотя условия могли бы быть и получше относительно культуры в таком городе, как Москва», - добавил он.

Ранее создатель и художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков в пресс-центре НСН отметил, что российские театры находятся в интересной точке, они реагируют на сдвиги в геополитике и не могут не меняться, передает «Радиоточка НСН».

