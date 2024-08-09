«Абсурдная ситуация»: Театры пожаловались на недостаточную поддержку государства
Финансирование театра зависит от количества мест в нем, это абсолютно неправильный подход, отметил в эфире НСН Вячеслав Долгачев.
Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев в пресс-центре НСН рассказал, что театру крайне не хватает финансирования, из-за чего он вынужден «выживать».
«Мы можем гордиться аншлагами в нашем театре… Единственное, что 50 лет наше здание не имело капитального ремонта, его нам обещают к 2030 году. Уж не знаю, достоим ли мы до этого времени без капитального ремонта, он необходим. Необходимо также техническое обновление. Это серьезные проблемы. Несмотря на это мы живем, люди, приходящие к нам в театр, удивляются, а заходящие однажды становятся нашими постоянными зрителями. У нас небольшие финансы, потому что мы театр второй категории и нам выделяют деньги только на одну постановку. Почему-то когда-то было придумано, что финансирование театра зависит от количества мест. Это абсурдная совершенно ситуация», - сказал Долгачев.
Худрук отметил, что условия для театров в Москве могли бы быть лучше.
«Одна постановка в театре, который находится далеко и имеет 200 мест – это нереально для выживания. Поэтому нам приходится выкручиваться, создавать спектакли неизвестно из чего, из подножного материала… И мы выпускаем три-четыре спектакля в сезон, за счет этого и выживаем. Тем не менее, грех жаловаться, хотя условия могли бы быть и получше относительно культуры в таком городе, как Москва», - добавил он.
Ранее создатель и художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков в пресс-центре НСН отметил, что российские театры находятся в интересной точке, они реагируют на сдвиги в геополитике и не могут не меняться, передает «Радиоточка НСН».
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