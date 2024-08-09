«Бьет по нервам»: Долгачев заявил, что хорошие артисты отличаются от звезд
Звездами сегодня стали называть уже всех подряд, отметил в эфире НСН Вячеслав Долгачев.
Хорошие артисты сильно отличаются от звезд, последние не могут означать качество искусства, заявил заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев в пресс-центре НСН.
«Что касается звезд, меня бьет по нервам это слово последнее десятилетее. Звездой называется уже кто угодно и что угодно. Есть хорошие артисты, плохие артисты, а есть звезды. Звезды и хороший артист – это не синонимы. Я 23 года работаю в Московском Новом драматическом театре и поставил своей целью работать без этих самых звезд… Потому что эта наживка, приманка и червячок на крючок, на который идут смотреть – это не качество искусства, это всего лишь рынок. У меня играли Ефремов, Лапшин – в 90-е годы их не называли звездами, это американизм», - сказал Долгачев.
Ранее Минкультуры РФ сообщило, что численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т. д.) в 2023 году впервые превысила допандемийный уровень. За указанный период количество посетителей составило 35,9 млн человек, что на 6% больше, чем в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тральщик «Афанасий Иванников» спустили на воду в Петербурге
- В Курской области сбили семь украинских ракет
- «Спортивный патриот»: В России описали образ идеального блогера
- МЧС: Семьям погибших в Курской области выплатят 1,5 млн рублей
- СМИ: Военкора Поддубного перевели в реанимацию из шокового зала
- Под Белгородом пять населенных пунктов остались без света из-за атак ВСУ
- Бакальчук сообщила о планах по ребрендингу Wildberries и Russ
- Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на закрытии Игр в Париже
- Застрявшим в Анапе россиянам посоветовали добраться до Сочи на автомобиле
- Самой популярной кличкой для московских кошек стала Муся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru