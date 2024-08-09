«Бьет по нервам»: Долгачев заявил, что хорошие артисты отличаются от звезд

Звездами сегодня стали называть уже всех подряд, отметил в эфире НСН Вячеслав Долгачев. 

Хорошие артисты сильно отличаются от звезд, последние не могут означать качество искусства, заявил заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев в пресс-центре НСН.

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«Что касается звезд, меня бьет по нервам это слово последнее десятилетее. Звездой называется уже кто угодно и что угодно. Есть хорошие артисты, плохие артисты, а есть звезды. Звезды и хороший артист – это не синонимы. Я 23 года работаю в Московском Новом драматическом театре и поставил своей целью работать без этих самых звезд… Потому что эта наживка, приманка и червячок на крючок, на который идут смотреть – это не качество искусства, это всего лишь рынок. У меня играли Ефремов, Лапшин – в 90-е годы их не называли звездами, это американизм», - сказал Долгачев.

Ранее Минкультуры РФ сообщило, что численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т. д.) в 2023 году впервые превысила допандемийный уровень. За указанный период количество посетителей составило 35,9 млн человек, что на 6% больше, чем в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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