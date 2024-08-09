«Границы стираются»: Бояков об «изменениях десятилетия» в российских театрах
Границы между жанрами и культурными сферами постепенно стираются, отметил в эфире НСН Эдуард Бояков.
Российские театры находятся в интересной точке, они реагируют на сдвиги в геополитике и не могут не меняться, заявил создатель и художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков в пресс-центре НСН.
«Сегодня русский, российский, московский театр в частности находится в очень интересной точке. Те огромные серьезнейшие тектонические сдвиги в геополитике, во внешнем пространстве, в нашем понимании границ возможностей, мобильности, изменились… Последние два года мы живем в стремительно меняющемся мире. Театр, с одной стороны, должен быть тем, кто сохраняет хоть какое-то ощущение с корнями, традициями и жизнью, которая у нас была до 2022 года или до 2014 года, до эпохи санкций и передела… С другой стороны, театр не может не реагировать и не меняться. Это связано и с рядом кадровых назначений, с тем, что театры начали объединяться, сливаться… Процессы очень активные. Думаю, нас ждет очень серьезная история, связанная с изменением театральной карты, которая была привычна последние десятилетия», - сказал Бояков.
Он отметил, что границы между жанрами и культурными сферами постепенно стираются.
«Сейчас, мне кажется, вещи, которые происходят в широком поле культурной политики, представляют безусловный интерес именно тем, как обозначаются границы между жанрами, между такими вещами, которые совсем еще недавно относительно существовали как совершенно самостоятельные. Была сфера кино, были киноинституты, театральные институты, сфера выставочных проектов… Сегодня эти границы очень стираются», - добавил Бояков.
Ранее Минкультуры РФ сообщило, что численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т. д.) в 2023 году впервые превысила допандемийный уровень. За указанный период количество посетителей составило 35,9 млн человек, что на 6% больше, чем в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru