«Радоваться жизни!»: Куклачев заявил, что Театр кошек чаще посещают взрослые, чем дети

Артист отметил, что задача театра не в том, чтобы показать трюки кошек, а в том, чтобы подарить людям позитивные эмоции и радость.

«Кошка признает только доброго человека. Наша задача – это не цирк, у нас не трюк сама цель. Подобное пытались сделать американцы, французы, китайцы… Но они все дрессируют, они думают, что это цирк и надо дрессировать... Но если кошки чувствуют любовь, они начинают отвечать взаимностью. Моя дочь придумала спектакль против гаджетов, взрослые говорят: «Какое счастье!». Это увлекает. Мы ведем разговор через художественные формы. Дети мудрые и все понимают. Наша задача – это красота, счастье! Наш спектакль дает позитивный настрой, чтобы человек выходил и радовался жизни. Сегодня радости мало, включишь телевизор, откроешь интернет – грязь, болото!», - добавил он.

Ранее Минкультуры РФ сообщило, что численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т. д.) в 2023 году впервые превысила допандемийный уровень. За указанный период количество посетителей составило 35,9 млн человек, что на 6% больше, чем в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».

