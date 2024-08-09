«Меня предупреждают»: Режиссер Алдонин рассказал о цензуре в театре им. Булгакова
Все остальное искусство, кроме театра, является промежуточным, отметил в эфире НСН Сергей Алдонин.
Главный режиссер театра им. М.А. Булгакова Сергей Алдонин в пресс-центре НСН рассказал, что в театре нет цензуры, однако перед созданием постановки его «предупреждают».
«У нас нет цензуры, но меня предупреждают, что лучше бы вот этот текст брать… Я говорю: «хорошо, не проблема». Но тогда нельзя и Шекспира ставить… Я всегда был наделен звездами по уши. Сейчас играют Тумайкина, Климова, Деревянко, Дюжев», - сказал Алдонин.
Режиссер считает, что все остальное искусство, кроме театра, является промежуточным.
«Почему театр? Потому что все остальные искусства промежуточные. Я и кино занимался, и шоу-бизнесом… Это все промежуточное. Там можно и художников в том числе заменить картинкой. А здесь люди имеют одно – театр. Птаются нарисовать актера на сцене, но не получается… Люди хотят общения сегодня и сейчас. У нас нет в театре Булгакова проблем со зрителями, с поклонниками, есть проблемы только с нами самими, когда мы что-то не понимаем, ругаемся, нас не устраивает… Только такие проблемы», - добавил собеседник НСН.
Ранее Минкультуры РФ сообщило, что численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т. д.) в 2023 году впервые превысила допандемийный уровень. За указанный период количество посетителей составило 35,9 млн человек, что на 6% больше, чем в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
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