«Меня предупреждают»: Режиссер Алдонин рассказал о цензуре в театре им. Булгакова

Режиссер считает, что все остальное искусство, кроме театра, является промежуточным.

«Почему театр? Потому что все остальные искусства промежуточные. Я и кино занимался, и шоу-бизнесом… Это все промежуточное. Там можно и художников в том числе заменить картинкой. А здесь люди имеют одно – театр. Птаются нарисовать актера на сцене, но не получается… Люди хотят общения сегодня и сейчас. У нас нет в театре Булгакова проблем со зрителями, с поклонниками, есть проблемы только с нами самими, когда мы что-то не понимаем, ругаемся, нас не устраивает… Только такие проблемы», - добавил собеседник НСН.

Ранее Минкультуры РФ сообщило, что численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т. д.) в 2023 году впервые превысила допандемийный уровень. За указанный период количество посетителей составило 35,9 млн человек, что на 6% больше, чем в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».

