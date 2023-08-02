04.08.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые правила отпуска и маркировки лекарств: Какие изменения ждут фармрынок?»
Российских фармацевтов и аптекарей ждет множество законодательных изменений с 1 сентября 2023 года. Например, ужесточатся условия отпуска рецептурных лекарственных препаратов, изменятся правила работы с маркировкой, обновятся требования к изготовлению внутриаптечных лекарств.
Уже осенью аптеки должны будут передавать в систему мониторинга движения лекарственных препаратов реквизиты рецептов при продаже лекарственных препаратов через контрольно-кассовую технику: дату, номер и серию рецепта при наличии. Фармацевты считают, что это приведет к лекарственному коллапсу, очередям и волне негатива со стороны населения. Пациенты же считают, что часть лекарств станет недоступной. А врачи опасаются, что нововведение привет к расцвету самолечения рецептами народной медицины и поздним обращениям к специалистам.
Участники пресс-конференции:
- Виктория Преснякова, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций
- Андрей Продеус, Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии Московского факультета Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, руководитель аптечной сети
- Ян Власов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какие изменения грядут в работе аптечных организаций?
- На какие группы препаратов они распространятся?
- С какими проблемами сегодня сталкиваются фармацевты при работе с системой маркировки? И как они отражаются на пациентах?
- Какое количество рецептурных препаратов сегодня отпускается без рецепта и почему?
- Стоит ли закупаться лекарствами впрок сейчас, пока не будут отлажены все процессы отпуска?
- Как нововведение отразиться на пациентах? И увеличится ли нагрузка на систему здравоохранения?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 10:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8