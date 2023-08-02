пресс-конференции
Анонс

Новые правила отпуска и маркировки лекарств: Какие изменения ждут фармрынок?

Информация

Начало конференции

10:00

4 августа 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

04.08.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые правила отпуска и маркировки лекарств: Какие изменения ждут фармрынок?»

Российских фармацевтов и аптекарей ждет множество законодательных изменений с 1 сентября 2023 года. Например, ужесточатся условия отпуска рецептурных лекарственных препаратов, изменятся правила работы с маркировкой, обновятся требования к изготовлению внутриаптечных лекарств.

Уже осенью аптеки должны будут передавать в систему мониторинга движения лекарственных препаратов реквизиты рецептов при продаже лекарственных препаратов через контрольно-кассовую технику: дату, номер и серию рецепта при наличии. Фармацевты считают, что это приведет к лекарственному коллапсу, очередям и волне негатива со стороны населения. Пациенты же считают, что часть лекарств станет недоступной. А врачи опасаются, что нововведение привет к расцвету самолечения рецептами народной медицины и поздним обращениям к специалистам.

Участники пресс-конференции:

  • Виктория Преснякова, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций
  • Андрей Продеус, Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии Московского факультета Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, руководитель аптечной сети
  • Ян Власов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Какие изменения грядут в работе аптечных организаций?
  • На какие группы препаратов они распространятся?
  • С какими проблемами сегодня сталкиваются фармацевты при работе с системой маркировки? И как они отражаются на пациентах?
  • Какое количество рецептурных препаратов сегодня отпускается без рецепта и почему?
  • Стоит ли закупаться лекарствами впрок сейчас, пока не будут отлажены все процессы отпуска?
  • Как нововведение отразиться на пациентах? И увеличится ли нагрузка на систему здравоохранения?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8




ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев

партнеры

пресс-конференции