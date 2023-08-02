04.08.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые правила отпуска и маркировки лекарств: Какие изменения ждут фармрынок?»

Российских фармацевтов и аптекарей ждет множество законодательных изменений с 1 сентября 2023 года. Например, ужесточатся условия отпуска рецептурных лекарственных препаратов, изменятся правила работы с маркировкой, обновятся требования к изготовлению внутриаптечных лекарств.

Уже осенью аптеки должны будут передавать в систему мониторинга движения лекарственных препаратов реквизиты рецептов при продаже лекарственных препаратов через контрольно-кассовую технику: дату, номер и серию рецепта при наличии. Фармацевты считают, что это приведет к лекарственному коллапсу, очередям и волне негатива со стороны населения. Пациенты же считают, что часть лекарств станет недоступной. А врачи опасаются, что нововведение привет к расцвету самолечения рецептами народной медицины и поздним обращениям к специалистам.





Участники пресс-конференции:

Виктория Преснякова, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций

директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Андрей Продеус, Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии Московского факультета Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, руководитель аптечной сети

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии Московского факультета Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, руководитель аптечной сети Ян Власов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие изменения грядут в работе аптечных организаций?

На какие группы препаратов они распространятся?

С какими проблемами сегодня сталкиваются фармацевты при работе с системой маркировки? И как они отражаются на пациентах?

Какое количество рецептурных препаратов сегодня отпускается без рецепта и почему?

Стоит ли закупаться лекарствами впрок сейчас, пока не будут отлажены все процессы отпуска?

Как нововведение отразиться на пациентах? И увеличится ли нагрузка на систему здравоохранения?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







