«70% - рецептурные!»: Фармацевты предупредили россиян об ужесточении отпуска лекарств

«С 1 сентября вступают в силу сразу несколько изменений. Номер и серия рецепта должны быть внесены в систему МДЛП. Это значит, что нашему населению не удастся убедить фармацевта, чтобы он отпустил препарат по выписке из стационара или по неправильно оформленному рецепту на бумаге. Фармацевт теперь все будет это вносить. Ему нужны те данные, на которые он будет опираться. Эти данные должен обеспечить врач», - сказала собеседница НСН.



По её словам, сегодня на фармацевтическом рынке в России порядка 70% всех лекарств являются рецептурными.



«На сегодняшний день у нас на рынке 70% препаратов, которые должны отпускаться по рецепту», - подчеркнула Преснякова.

Ранее стало известно, что препараты для прерывания беременности «Мизопростол» и «Мефипристон» перестанут продавать в аптеках с 1 марта 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

