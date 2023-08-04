Общественники: любители самолечения «забирают» лекарства у нуждающихся
Препараты попадают тем, кто их сам себе прописал, или по неустановленным формам получил, заявил НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в пресс-центре НСН рассказал о недостатке лекарств для нуждающихся в них людей из-за покупки препаратов без рецепта.
«Такие препараты нужно продавать именно тем, кто в них нуждается… Многие пациенты, которые нуждаются в лекарствах сегодня, не могут их получить, потому что их кто-то получил за них, на них не хватило лекарств, подлежащих рецептурному отпуску. При существующей до 1 сентября системе есть такая проблема: препараты попадают тем, кто их сам себе прописал, или по неустановленным формам получил… Сейчас далеко не в каждой аптеке спрашивают рецепт от врача на те же антибиотики…», - заявил собеседник НСН.
По его словам, любые проблемы, возникающие при внедрении маркировки, оперативно решаются.
«Не слышал ни по одной товарной группе о технических проблемах при внедрении системы «Честный знак» и внедрении маркировки. Если возникали вопросы, они оперативно решались. Нет сомнений, что и здесь все будет внедрено в рамках установленных требований и в интересах потребителей. Если существует система рецептурного отпуска препаратов, в том числе подлежащих строгому количественному учету, то она была задумана задолго до наличия этих нововведений. Действительно, требования должны выполняться неукоснительно, иначе зачем в принципе нужен рецептурный отпуск лекарств?» - сказал Шапкин.
Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН предупредила россиян о введении мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) с осени этого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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