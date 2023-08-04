Профессор Продеус: врачи разучились выписывать рецепты на лекарства

«Проблема в том, что мы видим, как врачи за последние 10 лет утеряли навык выписывания рецептов и очень четкого подхода, что является рецептурным препаратом, а что - нет. У меня есть и амбулаторные поликлинические подразделения, и стационарные… И за последние годы я не помню, чтобы врач в стационаре кроме выписки снабдил пациента еще горкой выписанных рецептов на бланках, чтобы тот пошел с ними в аптеку», - сказал профессор.

Врачи с 1 сентября обязаны выписывать пациентам рецепты на лекарства, но большинство врачей об этом даже не знают, заявил НСН Продеус.

«До последнего времени выписки хватало для того, чтобы купить какие-либо препараты – ну, за исключением препаратов особой группы (наркотических или под спецучетом). Мы должны будем вернуть процесс выписки рецептов, вернуть понимание, что это абсолютная необходимость для врача, и что если пациент не снабжен рецептом, то не произошла нормальная консультативная работа», - отметил врач.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН предупредила россиян о введении мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) с осени этого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

