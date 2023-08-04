Профессор Продеус напомнил об ответственности пациентов за рецепты на лекарства

Пациент должен знать свои права и обязанности, а врач - выполнять свои права и обязанности, заявил НСН профессор Андрей Продеус.

Председатель Экспертного совета СРО Ассоциация независимых аптек, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил, что ужесточение отпуска лекарств будет нормально работать только в том случае, если пациент будет знать знать свои права и обязанности, а врач будет выполнять свои.

«70% - рецептурные!»: Фармацевты предупредили россиян об ужесточении отпуска лекарств
«А что делать аптеке, которая является бизнесом и теперь должна резко ограничить продажи препаратов? Если мы говорим, что 70% упаковок – рецептурные препараты, то это же основа объема продаж! Ты просто отказываешь людям в конкретной услуге, провоцируешь недовольство, покупатели провоцируют тебя на нарушение законодательства, когда просят продать… Хотят как лучше, а получится не очень хорошо. Все должны ощущать ответственность: пациент должен знать свои права и обязанности, врач - выполнять свои права и обязанности... И только в этих условиях аптека будет качественно выполнять свою задачу. Вебинары о том, что и как делать аптеке, без этого не будут иметь смысла», - разъяснил собеседник НСН.

Уже с сентября убеждать фармацевта продать рецептурное лекарство без надлежащим образом оформленных бумаг будет бесполезно, заявила ранее в эфире НСН глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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