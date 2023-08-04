Всероссийский союз пациентов: почти половина мужчин занимаются самолечением

«Пациенту на самом деле все равно, почему препарат стал недоступен. Виновных всегда найдут. Но этого можно избежать. Сначала надо понять, почему пациент идет в аптеку и доверяет врачу или провизору-первостольнику. Потому что полученные из их рук рецепты на препараты улучшают их качество жизни. Если это не так, мы тут ничего не сделаем. Так что мы Минздрав поддерживаем: создание условий для того, чтобы человек лечился тем, чем положено, а не тем, чем он сам хочет, - это правильно», - сказал собеседник НСН.

По его словам, почти половина мужчин в России покупают лекарства в аптеке, какие они сами считают нужными.



«Исследование по аптечным сетям показало: 46% мужчин приходят в аптеки и покупают всё, что они считают нужным, исходя из интернета! Они не только не обращаются к врачам, но и соседей даже не слушают! Женщины более ответственные - таких всего 16%. То есть низкий уровень образования… Нужны информационные вливания, нужно объяснять риски самолечения. Если человек 20 лет проболел хроническим заболеванием, он может сам сообразить на основе предыдущих рекомендаций врача, как поступить. Но для первичных пациентов это путь либо к смерти, либо к хронизации процесса», - разъяснил Власов.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН предупредила россиян о введении мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) с осени этого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

