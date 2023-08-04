«Образовательный пробел»: в Союзе пациентов объяснили проблему с рецептами на лекарства

Навык врача выписывать рецепты должен быть привит изначально в университетах, заявил НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в пресс-центре НСН заявил, что современные врачи неправильно выписывают рецепты на лекарства из-за недоработки вузов.

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«Врач должен быть готов выписывать рецепты. Этот навык должен быть привит изначально в университетах. И снижение качества сегодняшнего выпускника полностью отражает ситуацию с неправильной выпиской рецептов. Стало быть, мы должны указать нашим образовательным структурам на эту недоработку. В нашем случае она становится существенной недоработкой, потому что это дает препарат для пациента недоступным. Врач выписывает рецепт недостаточно грамотно так, что рецепт не может быть зарегистрирован. Это образовательных пробел, плохой сигнал», - сказал собеседник НСН.

Ранее профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил, что в последнее время врачи утеряли навык выписывания рецептов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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