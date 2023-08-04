«Доработок не требуется»: интеграторы готовы к введению МДЛП

«Мы общаемся с основным пулом интеграторов. У нас на текущий момент нет информации о том, что кто-то не готов к введению МДЛП. В моем понимание, не будет даже необходимости дорабатывать программное обеспечение, если интегратор, который предоставляет услуги выполняет свои функции добросовестно и следует нормам закона, то в его товароучетной системе уже есть весь функционал. Никаких новых доработок не требуется», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН предупредила россиян о введении МДЛП с осени этого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

