«Доработок не требуется»: интеграторы готовы к введению МДЛП

Если интегратор добросовестно выполняет услуги и следует нормам закона, то в его товароучетной системе уже есть весь функционал, сказал НСН руководитель проекта товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий Алексей Косарев.


Руководитель проекта товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий Алексей Косарев в пресс-центре НСН заверил, что все интеграторы готовы к введению мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

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«Мы общаемся с основным пулом интеграторов. У нас на текущий момент нет информации о том, что кто-то не готов к введению МДЛП. В моем понимание, не будет даже необходимости дорабатывать программное обеспечение, если интегратор, который предоставляет услуги выполняет свои функции добросовестно и следует нормам закона, то в его товароучетной системе уже есть весь функционал. Никаких новых доработок не требуется», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН предупредила россиян о введении МДЛП с осени этого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЛекарстваАптеки

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