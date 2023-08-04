«Доработок не требуется»: интеграторы готовы к введению МДЛП
Если интегратор добросовестно выполняет услуги и следует нормам закона, то в его товароучетной системе уже есть весь функционал, сказал НСН руководитель проекта товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий Алексей Косарев.
Руководитель проекта товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий Алексей Косарев в пресс-центре НСН заверил, что все интеграторы готовы к введению мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).
«Мы общаемся с основным пулом интеграторов. У нас на текущий момент нет информации о том, что кто-то не готов к введению МДЛП. В моем понимание, не будет даже необходимости дорабатывать программное обеспечение, если интегратор, который предоставляет услуги выполняет свои функции добросовестно и следует нормам закона, то в его товароучетной системе уже есть весь функционал. Никаких новых доработок не требуется», - сказал собеседник НСН.
Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН предупредила россиян о введении МДЛП с осени этого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ пресекла деятельность группы пособников ВСУ в Херсонской области
- «Коммерсантъ»: Белоруссия с 1 августа ограничила экспорт мяса птицы
- Жителя Тувы обвинили в убийстве новорожденного сына
- Российский снайпер рассказал об активном применении ВСУ кассетных бомб в ДНР
- Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине
- Марочко: ВСУ перебросили западные средства РЭБ в Харьков
- Песков: Россия не готова верить заявлениям США о содействии экспорту зерна
- Спасатели эвакуировали еще 80 человек из курорта Грузии, где оползень сошел на отель
- В России создали новые ракеты для Су-57, опережающие разработки США
- ТАСС: Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою с Цукербергом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru