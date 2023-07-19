20.07.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг руководителя научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского на тему: «Нехватка лекарств: какова угроза ВИЧ-эпидемии?»

Пациентские организации больных ВИЧ жалуются на возможные перебои с лекарствами. Общественное движение людей, живущих с ВИЧ, «Пациентский контроль» и активисты из 32 городов России обратились в правительство, Госдуму и Минздрав с просьбой принять меры для предотвращения рисков дефицита антиретровирусных (АРВ) препаратов во второй половине 2023 г. Там говорится о перебоях с 11 препаратами в 18 российских регионах. Напомним, что к началу 2022 г. число живущих с ВИЧ в России, по данным Роспотребнадзора в 85 российских регионах составило 1 137 596 россиян.

По последним данным на 2023 год заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Москве и в других регионах России продолжает увеличиваться. Например, СМИ сообщают, что в Татарстане выросла на 8% за год. 95% больных находятся на антиретровирусной терапии. Из-за нехватки определенных препаратов пациентам приходится менять схемы лечения, что влечет за собой появление различных побочных эффектов. ООН считает, что положить конец СПИД можно к 2030 году.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Почему увеличивается число людей с положительным ВИЧ-статусом?

Как сегодня реализуется программа по борьбе с распространением ВИЧ в России?

Какие регионы РФ входят в десятку самых поражённых?

Что чаще всего становится причиной распространения ВИЧ?

Какова на сегодняшний день ситуация с выдачей терапии от ВИЧ?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

