Академик РАН призвал увеличить бюджет на лекарства для ВИЧ-инфицированных в 1,5 раза

Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в пресс-центре НСН призвал увеличить бюджет на лекарства для ВИЧ-инфицированных в 1,5 раза.

«Далеко не все получают сегодня антиретровирусную терапию. А задача как раз состоит в том, чтобы их получали все заразившиеся. Тогда они избегут преждевременной смерти и доживут до старости. Процесс обеспечения их лекарствами и медпомощью достаточно сложный…Мало того, что Роспотребнадзор должен зафиксировать, что человек болен ВИЧ, надо, чтобы человек еще обратился в центр профилактики и борьбы со СПИДом. И там он сможет получить необходимые лекарства», - отметил он.

По его словам, сегодня на закупку таких лекарств выделяется более 31 миллиарда рублей, но нужно учитывать, что еще не все заболевшие обратились за медицинской помощью.

«К сожалению, не все из 1 млн 189 тысяч живых пациентов обратились за медицинской помощью. Разница составляет до 300 тысяч… Когда-нибудь и им понадобятся лекарства. Вот поэтому нужно думать об увеличении закупок. Сейчас лечение получают порядка 700 тысяч человек, еще 100 тысяч не мешало бы поставить на лечение до конца года… А для этого нужно закупить больше лекарств, а с учетом инфляции на это надо увеличить бюджет. Это делает у нас Госдума по предъявлению предложений Минздрава. Сейчас на закупку лекарств расходуется более 31 млрд рублей. Но, как мы видим, пациентов больше, и к тому же у нас прибавились новые регионы, которые тоже довольно сильно поражены ВИЧ-инфекции. Поэтому я думаю, в 1,5 раза нужно увеличить бюджет на закупку лекарственных препаратов. И делать это надо как можно скорее, процесс займет до полугода», - объяснил он.

Ранее Покровский заявил, что в России продолжает активно распространяться вирус иммунодефицита человека, за первое полугодие было выявлено 34 тысячи новых случаев.

