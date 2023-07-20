Академик Покровский: В 2022 году умерло 34 тысячи ВИЧ-инфицированных

В 2022 году умерло 34 тысячи ВИЧ-инфицированных, заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в пресс-центре НСН.

«К сожалению, в прошлом году умерло 34 тысячи ВИЧ-инфицированных. Там есть критерии – кто умер от СПИДа, а кто не от СПИДа. Выяснилось, что умирают ВИЧ-инфицированные от туберкулеза, коронавируса, менингококковой инфекции… Вот и набегает такая цифра. Ну и в начале этого года мы, по предварительным данным, ожидаем столько же смертей. Чаще умирают те, кто не получает антиретровирусную терапию. Чтобы снизить смертность, нужно как можно шире эту терапию использовать», - рассказал он.

Ранее Покровский заявил, что в России продолжает активно распространяться вирус иммунодефицита человека, за первое полугодие было выявлено 34 тысячи новых случаев. Он также не согласился с Онищенко, который такую заболеваемость эпидемией не считает.

