Академик Покровский: В 2022 году умерло 34 тысячи ВИЧ-инфицированных
Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что в этом году ожидается столько же смертей.
В 2022 году умерло 34 тысячи ВИЧ-инфицированных, заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в пресс-центре НСН.
«К сожалению, в прошлом году умерло 34 тысячи ВИЧ-инфицированных. Там есть критерии – кто умер от СПИДа, а кто не от СПИДа. Выяснилось, что умирают ВИЧ-инфицированные от туберкулеза, коронавируса, менингококковой инфекции… Вот и набегает такая цифра. Ну и в начале этого года мы, по предварительным данным, ожидаем столько же смертей. Чаще умирают те, кто не получает антиретровирусную терапию. Чтобы снизить смертность, нужно как можно шире эту терапию использовать», - рассказал он.
Ранее Покровский заявил, что в России продолжает активно распространяться вирус иммунодефицита человека, за первое полугодие было выявлено 34 тысячи новых случаев. Он также не согласился с Онищенко, который такую заболеваемость эпидемией не считает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru