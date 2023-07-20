«Не только гомосексуалы»: Академик РАН заявил, что женщины стали чаще заражаться ВИЧ
Вадим Покровский отметил, что ВИЧ-инфекцией заражаются уже давно не только наркоманы и мужчины-гомосексуалисты.
Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в пресс-центре НСН представил «портрет» ВИЧ-инфицированного в России. Он отметил, что заражаются уже давно не только наркоманы и мужчины-гомосексуалисты.
«У нас сейчас заражение происходит при контактах между мужчинами и женщинами, то есть, выравнивается число заразившихся ВИЧ обоих полов – раньше болели в основном наркопотребители, мужчин было среди них больше, и мужчины-гомосексуалисты. А теперь и женщины… В нашей стране немного меньше ВИЧ-инфицированных женщин, чем мужчин, но в мире наоборот. А заражаются в любом возрасте. Так как ВИЧ не вылечивается, человек заразился в 20 лет, в 27 лет, то в 35 лет он будет инфицированным. Поэтому больше всего зараженных в возрасте от 35 до 40 лет. Женщины – немного помоложе», - рассказал Покровский.
Ранее академик РАН Покровский заявил, что в России продолжает активно распространяться вирус иммунодефицита человека, за первое полугодие было выявлено 34 тысячи новых случаев. Он также не согласился с Онищенко, который такую заболеваемость эпидемией не считает, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru