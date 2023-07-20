«Эпидемия продолжается»: В России за полгода выявлено 34 тысячи ВИЧ-инфицированных

В России продолжает активно распространяться вирус иммунодефицита человека, за первое полугодие было выявлено 34 тысячи новых случаев, заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в пресс-центре НСН.

«Ситуация не улучшается, у нас продолжает распространяться вирус иммунодефицита человека, идет рост заболеваемости, для меня это продолжение эпидемии. В первом полугодии у нас 34 тысячи новых случаев, к сожалению. Это значит, что к концу года будет более 60 тысяч, то есть, примерно столько же, сколько было зарегистрировано в прошлом году. Таким образом, рост продолжается. Сейчас число россиян, которые живут с этим, достигло 1 млн 189 тысяч. Это большое количество людей», - рассказал он.

Пациентские организации больных ВИЧ жалуются на возможные перебои с лекарствами, говорится о перебоях с 11 препаратами в 18 российских региона. По последним данным на 2023 год заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Москве и в других регионах России продолжает увеличиваться. Например, СМИ сообщают, что в Татарстане выросла на 8% за год. 95% больных находятся на антиретровирусной терапии. Из-за нехватки определенных препаратов пациентам приходится менять схемы лечения, что влечет за собой появление различных побочных эффектов.

