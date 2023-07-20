«Рост в 200 раз!»: Покровский поспорил с Онищенко об эпидемии ВИЧ в стране
Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявил, что считает активное распространение ВИЧ именно эпидемией.
За 15 лет число ВИЧ-инфицированных выросло с 3 тысяч до 600 тысяч, то есть в 200 раз, заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в пресс-центре НСН.
«Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в мае заявил, что эпидемии ВИЧ в стране нет. Но вот за те 15 лет, что он руководил Роспотребнадзором, число инфицированных выросло с 3 тысяч до 600 тысяч. То есть в 200 раз! Это эпидемия или нет? Это эпидемия, хотя и не такая, как в течение месяца все заболели коронавирусом, она медленная. То, что у нас 30 тысяч новых случаев с начала 2023 года – это довольно много. По сравнению с европейскими странами мы не очень красиво выглядим. Но, правда, мы и обследуем много – порядка 25 млн тестов сделали. Может быть, поэтому мы много выявляем. Но если бы эпидемии не было, то не выявлялись бы и инфицированные. А мы уже третий год наблюдаем небольшой рост числа новых случаев», - отметил он.
Ранее Покровский заявил, что в России продолжает активно распространяться вирус иммунодефицита человека, за первое полугодие было выявлено 34 тысячи новых случаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru