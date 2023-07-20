«Надо предохраняться!»: Академик Покровский назвал очень плохой признак «эпидемии ВИЧ»

Академик также добавил, что один из 25 мужчин в возрасте 35-40 лет сегодня живет с ВИЧ-инфекцией.

«Поэтому, конечно, предохраняться нужно обязательно, поскольку риск заразиться очень большой. Если смотреть на мужчин в возрасте 35-40 лет, то один из 25 сейчас живет с ВИЧ-инфекцией. Представляете, какой риск для женщин, которые ищут себе мужа и считают, что с человеком нужно переспать?», - отметил Покровский.

Ранее Покровский заявил, что в России продолжает активно распространяться вирус иммунодефицита человека, за первое полугодие было выявлено 34 тысячи новых случаев. Он также не согласился с Онищенко, который такую заболеваемость эпидемией не считает, передает «Радиоточка НСН».



