«Надо предохраняться!»: Академик Покровский назвал очень плохой признак «эпидемии ВИЧ»
Вадим Покровский заявил, что 75% заразившихся ВИЧ-инфекцией – обычные гетеросексуальные люди, а один из 25 мужчин в возрасте 35-40 лет сегодня живет с этой инфекцией.
Статистика показывает, что 75% заразившихся ВИЧ-инфекцией – обычные гетеросексуальные люди, которые заразились половым путем, заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в пресс-центре НСН.
«Никто объявлять эпидемию ВИЧ не будет…Если мы так скажем, это будет как при коронавирусе: на работу не ходите, на машине не ездите, и все – в очередь, только не за масками, а за презервативами как средством профилактики… Нет, объявлять эпидемию никто не будет. Но надо понимать, что скрытая, латентная эпидемия идет. По статистике видно, что 75% заразившихся – не представители групп риска – не наркоманы, не гомосексуалисты, а обычные гетеросексуальные люди, заразившиеся половым путем от лиц противоположного пола. И это очень плохой признак: значит, эпидемия из группы риска перешла в общее населения», - рассказал он.
Академик также добавил, что один из 25 мужчин в возрасте 35-40 лет сегодня живет с ВИЧ-инфекцией.
«Поэтому, конечно, предохраняться нужно обязательно, поскольку риск заразиться очень большой. Если смотреть на мужчин в возрасте 35-40 лет, то один из 25 сейчас живет с ВИЧ-инфекцией. Представляете, какой риск для женщин, которые ищут себе мужа и считают, что с человеком нужно переспать?», - отметил Покровский.
Ранее Покровский заявил, что в России продолжает активно распространяться вирус иммунодефицита человека, за первое полугодие было выявлено 34 тысячи новых случаев. Он также не согласился с Онищенко, который такую заболеваемость эпидемией не считает, передает «Радиоточка НСН».
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