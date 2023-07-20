«Можно пользоваться!»: Академик РАН сравнил иностранные и отечественные лекарства от ВИЧ

Дефицита лекарств от ВИЧ-инфекции в России нет, импортные препараты поставляются, а отечественные аналоги также производятся, заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в пресс-центре НСН.

«У нас налажено производство лекарств, производят много. Другой вопрос, что не так много препаратов отечественной разработки, один-два. В основном это копии зарубежных препаратов, которые мы можем производить у себя, не нарушая патентное право. Но самые современные препараты у нас можно производить, только если мы заплатим соответствующие деньги изобретателям и патентообладателям этих препаратов. Самые новые импортные препараты значительно дороже. Их не так много нужно, и пока нам их продают», - рассказал он.

При этом Покровский подчеркнул, что отечественные препараты примерно такого же качества, как иностранные аналоги – можно пользоваться.

«Препараты, которые производятся в России, примерно такого же качества, как импортные, так что можем вполне ими пользоваться. Но самые современные препараты, конечно, очень дорогие, пока патентный срок не истёк. А дальше мы тоже их сможем производить, или подойти к принудительному лицензированию», - добавил эксперт.

Ранее Покровский заявил, что в России продолжает активно распространяться вирус иммунодефицита человека, за первое полугодие было выявлено 34 тысячи новых случаев. Он также не согласился с Онищенко, который такую заболеваемость эпидемией не считает, передает «Радиоточка НСН».

