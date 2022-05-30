пресс-конференции
Анонс

Недетские игрушки: какое влияние на детей окажет «беременный» Кен?

Информация

Начало конференции

11:00

31 мая 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 495 925-04-49

31.05.2022 состоится пресс-конференция, посвященная теме влияния детских игрушек на ребенка.

31.05.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Недетские игрушки: какое влияние на детей окажет «беременный» Кен?»

Американская корпорация Mattel, знаменитая своими куклами Барби, выпустила новые игрушки в лучших традициях американской толерантности – беременного Кена (жених Барби) и Барби-трансгендера. Но на этом она решила не останавливаться и уже летом в магазины США должна поступить серия «инклюзивных» Барби, среди которых будут куклы разных телосложений и рас, а также инвалиды. Депутаты ГД РФ уже высказались против подобных игрушек на российском рынке.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

  • Можно ли сегодня привлечь к ответственности за "аморальные" игрушки?
  • Может ли беременный Кен навредить психике ребенка?
  • Почему половая толерантность сегодня так ярко навязывается современным детям?
  • Как не навредить ребенку при выборе игрушки?

Участники пресс-конференции:

  • Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;
  • Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;
  • Учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова.


Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


Фото: РИА Новости/Замир Усманов
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