31.05.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Недетские игрушки: какое влияние на детей окажет «беременный» Кен?»

Американская корпорация Mattel, знаменитая своими куклами Барби, выпустила новые игрушки в лучших традициях американской толерантности – беременного Кена (жених Барби) и Барби-трансгендера. Но на этом она решила не останавливаться и уже летом в магазины США должна поступить серия «инклюзивных» Барби, среди которых будут куклы разных телосложений и рас, а также инвалиды. Депутаты ГД РФ уже высказались против подобных игрушек на российском рынке.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Можно ли сегодня привлечь к ответственности за "аморальные" игрушки?

Может ли беременный Кен навредить психике ребенка?

Почему половая толерантность сегодня так ярко навязывается современным детям?

Как не навредить ребенку при выборе игрушки?

Участники пресс-конференции:



Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



