31.05.2022 состоится пресс-конференция, посвященная теме влияния детских игрушек на ребенка.
31.05.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Недетские игрушки: какое влияние на детей окажет «беременный» Кен?»
Американская корпорация Mattel, знаменитая своими куклами Барби, выпустила новые игрушки в лучших традициях американской толерантности – беременного Кена (жених Барби) и Барби-трансгендера. Но на этом она решила не останавливаться и уже летом в магазины США должна поступить серия «инклюзивных» Барби, среди которых будут куклы разных телосложений и рас, а также инвалиды. Депутаты ГД РФ уже высказались против подобных игрушек на российском рынке.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- Можно ли сегодня привлечь к ответственности за "аморальные" игрушки?
- Может ли беременный Кен навредить психике ребенка?
- Почему половая толерантность сегодня так ярко навязывается современным детям?
- Как не навредить ребенку при выборе игрушки?
Участники пресс-конференции:
- Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;
- Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;
- Учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8