Врач-психиатр призвал ответственно подходить к выбору игрушек для детей до 6 лет
Александр Федорович отметил, что самый важный процесс формирования восприятия относится именно к первым шести годам жизни ребенка.
Игрушка не просто обучает ребенка, а формирует его дальнейшие социальное восприятие, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.
«Игрушка для ребенка – это сложный механизм, который включает в себя разные формы развития. Это механизм обучающий с точки зрения формирования социального восприятия, социальных контактов. Переоценить важность любой игрушки довольно сложно. Самый важный процесс формирования восприятия относится к первым шести годам жизни, мы должны уделять особое внимание этому периоду взросления», - отметил врач.
В России нет игрушек-трансгендеров, необходимо внести соответствующий законопроект, чтобы они никогда не появились на внутреннем рынке, заявила ранее учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова в пресс-центре НСН.
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