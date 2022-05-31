«Сексуальное извращение»: Трунов назвал незаконными «нетрадиционные» игрушки
Президент Союза адвокатов России уверен, что Барби-трансгендеры и беременные Кены нарушают нормы российского законодательства.
Барби-трансгендеры незаконны с точки зрения нарушения традиционных семейных ценностей, которые закреплены в Конституции РФ, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Я бы начал с того, что такое сексуальное извращение – любое отклонение от принятых норм и стандартов в плане полового влечения. Поэтому подобные игрушки подпадают под понятие «сексуальное извращение». Последние поправки к Конституции определили брак как союз женщины и мужчины, поэтому сохранение традиционных семейных ценностей – один из приоритетов государственной политики», - объяснил он.
В России нет игрушек-трансгендеров, необходимо внести соответствующий законопроект, чтобы они никогда не появились на внутреннем рынке, заявила ранее учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- «Операции с валютой затруднительны»: Чем грозит Сбербанку отключение от SWIFT
- Пушилин сообщил об обнаружении на «Азовстали» «заблудившихся» бойцов ВСУ
- В Минобороны заявили об обнаружении на «Азовстали» заминированного фургона с телами украинских бойцов
- Завод по производству масла под Белгородом обстрелян со стороны Украины
- Нехаммер: Эмбарго на российский газ не обсуждается
- Анастасия Ракова объявила об открытии лектория «Здоровой Москвы»
- В МИД Турции рассказали о желании Зеленского встретиться с Путиным
- Российские школьники завоевали три золота на самой сложной в мире олимпиаде по физике
- Япония не будет выходить из «Сахалина-2»
- В Мелитополе открылось первое подразделение миграционной службы России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru