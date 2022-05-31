«Сексуальное извращение»: Трунов назвал незаконными «нетрадиционные» игрушки

Барби-трансгендеры незаконны с точки зрения нарушения традиционных семейных ценностей, которые закреплены в Конституции РФ, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Я бы начал с того, что такое сексуальное извращение – любое отклонение от принятых норм и стандартов в плане полового влечения. Поэтому подобные игрушки подпадают под понятие «сексуальное извращение». Последние поправки к Конституции определили брак как союз женщины и мужчины, поэтому сохранение традиционных семейных ценностей – один из приоритетов государственной политики», - объяснил он.

В России нет игрушек-трансгендеров, необходимо внести соответствующий законопроект, чтобы они никогда не появились на внутреннем рынке, заявила ранее учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова в пресс-центре НСН.

