«Солдатики, танки и пупсы»: В Toy.ru назвали самые популярные игрушки
Учредитель розничной сети Алиса Лобанова рассказала, что модной тенденцией последних лет стали настольные игры.
Учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова в пресс-центре НСН рассказала о самых популярных игрушках среди девочек и мальчиков.
«Как ни странно, солдатики, танки и пупсы – это всегда номер один. Настольные игры сейчас стали модной тенденцией, и я этому безумно рада: тут мы можем себя проявлять, это семейный досуг. В категории «куклы» ассортимент достаточно большой, и каждая мама выбирает своей девочке ту, которая отвечает ее представлению о цене, семейным взглядам. Что касается мальчиков, то они чаще всего играют в машинки и в солдатики – это если говорить о детях до 7-8 лет. В 9-11 лет все уже сложнее, дети уходят от игрушек», - рассказала она.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН рассказал, какие игрушки в России проходят судебную экспертизу.
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