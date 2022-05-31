«Не пугаться»: Что делать, если ребенок заинтересовался «трансгендерными» куклами
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович отметил, что для ребенка проявлять интерес ко всему новому – норма, но родителям все равно нужно правильно себя вести.
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН ответил подписчику «Радиоточки НСН», как быть родителям, если ребенок заинтересуется «трансгендерными» куклами. По его словам, нужно спокойно объяснить ребенку, что норма, а что – нет.
«Для детей совершенно нормально и характерно испытывать желания и влечения, в частности, к чему-то новому. Проявить к этому интерес – абсолютная норма. И главное - не то, что ребенок проявил любопытство, а как отреагировали родители. Родители должны знать, что это есть, а психологи и семейные психотерапевты должны предложить им готовые поведенческие паттерны. Это не сложно. Самое главное родителю – не пугаться, не демонстрировать реакцию тревоги, обеспокоенности, потому что ребенок впитывает это быстро, и у него на эмоционально и психофизиологическом уровнях происходит фиксация. Тем самым, такой реакцией этот интерес можно поддержать. Поэтому если родитель спокоен, уравновешен, четко понимает, что происходит, вооружен соответственным восприятием и коммуникативными навыками, то для него не составит особого труда из этой ситуации выйти», - отметил он.
В России нет игрушек-трансгендеров, необходимо внести соответствующий законопроект, чтобы они никогда не появились на внутреннем рынке, заявила ранее учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова в пресс-центре НСН.
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