«Не пугаться»: Что делать, если ребенок заинтересовался «трансгендерными» куклами

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН ответил подписчику «Радиоточки НСН», как быть родителям, если ребенок заинтересуется «трансгендерными» куклами. По его словам, нужно спокойно объяснить ребенку, что норма, а что – нет.

«Для детей совершенно нормально и характерно испытывать желания и влечения, в частности, к чему-то новому. Проявить к этому интерес – абсолютная норма. И главное - не то, что ребенок проявил любопытство, а как отреагировали родители. Родители должны знать, что это есть, а психологи и семейные психотерапевты должны предложить им готовые поведенческие паттерны. Это не сложно. Самое главное родителю – не пугаться, не демонстрировать реакцию тревоги, обеспокоенности, потому что ребенок впитывает это быстро, и у него на эмоционально и психофизиологическом уровнях происходит фиксация. Тем самым, такой реакцией этот интерес можно поддержать. Поэтому если родитель спокоен, уравновешен, четко понимает, что происходит, вооружен соответственным восприятием и коммуникативными навыками, то для него не составит особого труда из этой ситуации выйти», - отметил он.

В России нет игрушек-трансгендеров, необходимо внести соответствующий законопроект, чтобы они никогда не появились на внутреннем рынке, заявила ранее учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова в пресс-центре НСН.

