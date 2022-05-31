Врач-психиатр назвал плюсы ухода западных мультфильмов и игрушек
Александр Федорович уверен, что уход ряда компаний-производителей положительно скажется на формировании семейных ценностей.
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН рассказал, что мультфильмы в связке с игрушками оказывают наибольшее влияние на психику ребенка.
«Ребенок больше эмоционален, чем рационален, и всё, что касается видеоряда – то, что сегодня называется «клиповым мышлением» - оказывает максимальное воздействие. Более того, системы, которые занимаются игрушками, пытаются эти вещи объединить: вышел мультик – появилась игрушка, появилась компьютерная игра для детей самого разного возраста. Процесс объединения, формирования такой экосреды вокруг ребенка, оказывает максимальное влияние: он посмотрел мультик, зашел в магазин с игрушками и увидел, тут же со своими сверстниками все обсудил. Так что вопрос максимально актуальный: распространение управляемо определенными системами. И идея о том, что с рынка уходят те или иные компании-изготовители – это неплохо. И я как психотерапевт с удовольствием отмечаю снижение давящей западной тенденции с точки зрения формирования семейных ценностей, восприятия тех или иных психологических проблем в семье», - отметил врач.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН рассказал, какие игрушки в России проходят судебную экспертизу.
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