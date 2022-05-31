«Качество пластмассы и волос»: Юрист рассказал о судебной экспертизе для кукол

Игорь Трунов отметил, что скандалы с игрушками зачастую связаны с их плохим качеством, прецедентов из-за пола игрушки еще не было. 

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН рассказал, какие игрушки в России проходят судебную экспертизу.

«Те игрушки, которые прошли через оценку судебных экспертиз, через судебные решения связаны с чем-то, что вредит здоровью ребенка. На наш рынок часто попадают такие игрушки, скандалы обычно связаны с качеством пластмассы, с качеством волос у кукол и прочее. Пока что в теме сексуальности у нас прецедентов не было», - рассказал Трунов.

Барби-трансгендеры незаконны с точки зрения нарушения традиционных семейных ценностей, которые закреплены в Конституции РФ, заявил ранее Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АдвокатИгрушкиДети
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