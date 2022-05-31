«Не наша реальность»: В России не будет Барби-трансгендеров
Учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова заявила, что необходимо ввести запрет на ввоз в страну подобных игрушек.
В России нет игрушек-трансгендеров, необходимо внести соответствующий законопроект, чтобы они никогда не появились на внутреннем рынке, заявила учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова в пресс-центре НСН.
«Я полностью уверена, что это фейк, к реальности не имеет никакого отношения. Это некая тенденция, созданная западными влияниями. К России и к нашим игрушкам это не имеет никакого отношения, к нашей реальности. На российском рынке нет таких игрушек, и как мама я бы первая настаивала на внесении законопроекта о вреде таких игрушек. Я считаю, что это патология, это ненормально. Это стороннее влияние, которое не должно иметь отношения к нашим детям. Я бы положила на это... такое вето и запретила бы даже ввозить в страну такие игрушки. Прежде всего, как мама мальчика, не могу представить, что мой сын увидит беременного мужчину. Это не входит в рамки моего сознания, воспитания», - отметила Лобанова.
В свою очередь врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН отметил, что такая тенденция есть и с ней в любом случае предстоит разбираться.
«В нынешних реалиях информационной войны фейки занимают видное место, поэтому разобраться, так ли это, предстоит в перспективе. Но мне думается, что дыма без огня не бывает. Есть некая тенденция, и она предполагает любые формы развития в перспективе», - добавил он.
Ранее появилась информация, что американская корпорация Mattel, знаменитая своими куклами Барби, выпустила новые игрушки - беременного Кена (жених Барби) и Барби-трансгендера. Уже летом в магазины США должна поступить серия «инклюзивных» Барби, среди которых будут куклы разных телосложений и рас, а также инвалиды.
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