03.02.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не средство передвижения, а роскошь: По карману ли будет в России купить новый автомобиль в 2022 году?»

Эксперты сообщают, что в 2022 году новые машины подорожают на 20%. Причиной этого стали инфляция и рост цен на сырье. На сегодняшний день компания Hyundai поняла цены практически на весь модельный ряд, предлагаемый в России. Цена самого доступного автомобиля Hyundai уже превысила 1 млн рублей. Только в январе дилеры повысили расценки в среднем еще на 3% . Самым весомым фактором подорожания автомобилей в России остается дефицит новых транспортных средств в салонах.

В ходе пресс-конференции эксперты обсудят возникшую ситуацию на автомобильном рынке и дадут свои прогнозы дальнейшего ценообразования в отрасли.

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский;

Директор аналитического агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

