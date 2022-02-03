В Союзе потребителей сравнили цены на китайские и корейские автомобили
Только китайский автопром держит цены на российском рынке - все остальные их заметно повысили, рассказал председатель защиты потребителей Антон Недзвецкий.
Единственный сегмент авторынка, в котором цены почти не изменились - это машины китайских производителей, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сопредседатель Союза потребителей РФ, председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.
«Мало поднялись цены только у китайских производителей. Очень интересный момент, потому что по нашим оценкам, в салонах, в которых торгуют китайскими автомобилями, прайс-листы были переписаны не столь сильно, и нет таких накруток, как в других. К сожалению, такая ситуация наблюдается и среди известных брендов. На те же корейские машины идут накрутки 300-400 тысяч рублей, они доукомплектовываются дилерами, и за счет этого цена выставляется дороже», - отметил он.
Ранее директор локации «РОЛЬФ Ясенево» Алексей Голубятников рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что все автомобили любых производителей значительно подорожали за 2021 год, это коснулось как новых, так и подержанных машин.
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