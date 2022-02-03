Автодилеры оценили подорожание автомобилей в 20% в 2021 году
Повышение цен затронуло все виды автомобилей, но это средний показатель: есть марки, которые подорожали и сильнее.
Все автомобили любых производителей значительно подорожали за 2021 год, это коснулось как новых, так и подержанных машин, рассказал директор локации «РОЛЬФ Ясенево» Алексей Голубятников Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Цены на новые автомобили росли в течение всего 2021 года. За прошлый год в среднем цены поднялись процентов на 20. Дорожали все марки, выделять кого-то никакого смысла нет. Цены на автомобили с пробегом и на новые взаимосвязаны, поэтому можно говорить и о росте цен на автомобили с пробегом. Люди, которые купили автомобиль примерно год назад, могут продать его или дороже, или как минимум за те же деньги», - отметил Голубятников.
А генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский пояснил, что некоторые модели поднялись в цене сильнее.
«В среднем 20%, это, наверное, средняя медиана по увеличению стоимости. Какие-то модели поднялись на 30-35%, какие-то модели, в том числе из премиального сегмента, поднялись значительно меньше — 4-8%. В текущее время можно приобрести автомобили как в наличии, так и на заказ», - добавил он.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что цены на проезд по некоторым российским автодорогам абсолютно неадекватные, дальнейшее их повышение возможно только лишь с увеличением уровня доходов граждан.
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