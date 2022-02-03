«Подорожали на 70%!» Автоэксперты поспорили о «кабальных» условиях покупки машин

Представитель авторынка Андрей Ольховский и сопредседатель союза защиты прав потребителей Алексей Егармин (на фото) по-разному оценили рост цен на автомобили в РФ.

В действительности за 2021 год цены на автомобили выросли на 70%, заявил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Я считаю, что автомобили подорожали на 70%, а не на 30%. Автомобиль усредненной ценовой категории до всех этих подскоков цены можно было купить за цену до 2 млн рублей. Сейчас точно такой же мы можем купить за цену около 3 млн рублей. Да, цены большие, и потребителей несколько раз ставят в условия, близкие к кабальным. Обещают помочь с кредитом, но не помогают, это очередная финансовая петля. Стоимость автомобиля становится существенно больше, и не на стоимость кредита», - возмутился он.

С ним не согласился генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский.

«Зачастую дилер находится в рамках, которые ему диктует импортер. Всегда есть выбор, купить или не купить автомобиль. Много возможностей купить автомобиль в том варианте, в котором хочется клиенту. Большинство дилеров делают максимум. Нельзя оценивать рынок усредненно, есть те, кто еще меньше поднял цены. Повышена ключевая ставка Центрального Банка России, подорожали деньги. Подорожали другие вещи, не только автомобили. И у людей стало меньше денег на покупку автомобилей. Это важнее, чем обсуждать, что дилеры такие нехорошие партнеры. Да, бывает, дилеры ведут себя некорректно, но это точечные истории», - подчеркнул Ольховский.

Ранее сопредседатель Союза потребителей РФ, председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что покупать машину не в кредит сложно в том числе из-за дилерских накруток.

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ФОТО: НСН
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