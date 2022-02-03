Только в кредит: Союз потребителей обвинил автодилеров в накрутке цен

Цены растут не только из-за дефицита автомобилей, но и из-за политики дилеров, которая заставляет россиян переплачивать, считает Антон Недзвецкий.

Покупать машину не в кредит сложно в том числе из-за дилерских накруток, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сопредседатель Союза потребителей РФ, председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

«Для потребителей ситуация не настолько радужная из-за катастрофического роста цен - не столько в прайс-листах импортеров, сколько из-за дилерских накруток. Многие люди сейчас вынуждены отказываться от покупки нового автомобиля либо брать кредиты, если поджимает необходимость, и переплачивать весьма значительные для семейного бюджета деньги. Тенденция эта крайне негативная, людям неоткуда взять свои собственные средства, чтобы покупать машину сразу за наличный расчет, это влечет и закредитованность для потребителей, и повышенную финансовую нагрузку, притом что доходы большинства семей не увеличиваются. Дефицит автомобилей на российском авторынке повлек за собой удар по потребителям, что неизбежно повлечет в будущем снижение спроса, потому что те, кто мог вложить деньги в приобретение нового автомобиля, уже это сделал», - отметил сопредседатель Союза потребителей.

Ранее директор локации РОЛЬФ Ясенево Алексей Голубятников рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что все автомобили любых производителей значительно подорожали за 2021 год, это коснулось как новых, так и подержанных машин. В среднем цены выросли на 20%.

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ТЕГИ:КредитыАвтомобиль
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