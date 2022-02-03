«Время навести порядок»: В Союзе потребителей призвали разделить автокредиты и продажи
Сфера автокредитования является чувствительным сегментом для потребителей, в ней нужно навести порядок, призвал сопредседатель союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о необходимости отделить кредитование от продаж автомобилей.
«Гражданке рассказывают, как хорошо купить машину в кредит. Ей дают скидку, она покупает. А она потом решает заплатить деньги и не гасить кредит, потому что в итоге это дороже. Она приходит, а ей еще навязывают страховку. И она обнаруживает, что в автосалоне ей подсунули на подпись соглашение о том, что она не может оплатить кредит раньше определенного времени, и документ, что она не может отказаться от страховки — только месяца через два. А по закону будет уже поздно! Получается странная ситуация: человек обращается, потому что хочет избавиться от этих кабальных условий, но не может: говорит, ему подсунули эти условия в пакете документов, а он не планировал покупать автомобиль на таких условиях», - подчеркнул сопредседатель союза защиты прав потребителей.
Егармин призвал навести порядок в сфере автокредитования.
«Мы должны понять, что это чувствительный сегмент для потребителей. И. наверное, настало время здесь навести порядок. Давайте так: банк торгует кредитами, а автосалон торгует машинами. И покупатели уже будут видеть те цены, по которым они реально будут купать автомобиль. А страховщики предложат свой продукт отдельно. И тогда человек поймет, что автомобиль он покупает в автосалоне, страховку у страховщика, а кредит берёт в банке. А когда это все смешивается, возникают ситуации, связанные с потерей больших денег», - добавил он.
Ранее сопредседатель Союза потребителей РФ, председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий заявил, что единственный автосегмент, который не подорожал, это товары китайских производителей, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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