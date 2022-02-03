Такая психология: Россиян обвинили в подорожании автомобилей

Жители Европы не стали бы скупать машины на фоне роста цен, тогда как россиян ажиотаж, наоборот, сподвигает к покупке, отметил председатель общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

В силу особенности психологии люди в России бросились скупать автомобили на фоне роста цен, тем самым косвенно усиливая этот рост, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сопредседатель Союза потребителей РФ, председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

«Во многом к этой ситуации ажиотажа и роста цен за счет дилерских накруток сподвигли и сами люди. Когда, скажем, в Европе вдруг резко поднимаются цены на рынке на какие-то продукты, европейцы просто отказываются от покупки. А вот психология нашего российского покупателя такова: если пошел ажиотаж, надо срочно бросаться покупать по любой цене, потому что завтра может быть дороже. За все кризисы в РФ мы вот эту психологию, к сожалению, сформировали. Цена растет - надо срочно вкладываться, потому что ты прогадаешь. Люди, которые этой психологии подвержены, бросились в последний год покупать автомобили, хотя большая их часть вполне могла бы отказаться от покупки новой машины, подождать», - посетовал сопредседатель союза потребителей.

Ранее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о необходимости отделить кредитование от продаж автомобилей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Максим Блинов//РИА Новости
ТЕГИ:ПродажаАвтомобилиРост Цен
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры