«Лучше берите с пробегом»: Автодилеры призвали россиян не ждать новых машин

Рынок автомобилей в 2022 году будет очень нестабильным, ситуация во второй половине года может даже ухудшиться, объяснил генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



«Мы не знаем, какой объем производства будет во втором квартале. Горизонт планирования — два месяца максимум. Многие импортеры, согласовывая годовые планы, переносят основную часть поставок на второе полугодие. Потому что если сказать, что поставок не будет, дилер сократит персонал… Мое мнение, что ситуация во втором полугодии будет даже хуже, чем сейчас. Многое связано с производством компонентов, а сегодня многие производители говорят, что не готовы контрактовать объемы поставок на второе полугодие. Это значит, что будет много некомплектных автомобилей. Рынок будет очень нестабилен», - объяснил он.



Со своей стороны, директор локации «РОЛЬФ Ясенево» Алексей Голубятников добавил, что рынок подержанных автомобилей сейчас стабильнее.



«Наблюдается рост продаж автомобилей с пробегом - год к году. Это говорит о том, что деньги у населения есть, и люди направляют их на покупку автомобилей не новых, которых нет и, возможно, не будет, а на тот рынок, который сейчас формируется и развивается крупнейшими автомобильными холдингами. Если вы планируете покупку автомобиля и не ограничены во времени, внимательно смотрите на возможности рынка автомобилей с пробегом: здесь будет больше определенности», - посоветовал автодилер.

Ранее сопредседатель Союза потребителей РФ, председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в силу особенности психологии люди в России бросились скупать автомобили на фоне роста цен, тем самым косвенно усиливая этот рост.

